Чистая прибыль Мосбиржи снизилась на четверть за 2025 год

Чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) за 2025 год по МСФО снизилась на 25,06%, до 59,4 млрд руб. Это следует из финансовых результатов компании.

Базовая прибыль на акцию составила 26,15 руб., что на 25,3% меньше прошлогоднего показателя. Показатель EBITDA Мосбиржи по итогам прошедшего года достиг 87,2 млрд руб. (-15,5% год к году), а скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 18,6% г/г, до 84,9 млрд руб.

Операционные расходы Мосбиржи по итогам 2025 года выросли на 12,4% и составили 51,9 млрд руб. Размер собственных средств биржи за прошедший год составил 209 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода Мосбиржа не имела долговых обязательств, сообщили в холдинге.