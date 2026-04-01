Мирный житель погиб в Белгородской области от взрыва БПЛА

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области погиб местный житель, ставший жертвой детонации FPV-дрона. Он скончался на месте от полученных ранений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина был гражданским лицом и не участвовал в боевых операциях. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 31 января произошла атака дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области. Пострадали трое: начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, еще одна сотрудница облправительства и посетительница.

