До трех выросло число раненых при атаке БПЛА на белгородское правительство

Количество пострадавших при атаке дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области выросло до трех. Помимо начальника отдела административно-хозяйственной части Вячеслава Бескоровайного, ранения получила еще одна сотрудница облправительства и посетительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что обеих женщин доставили в горбольницу №2 в облцентре. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница правительства продолжит лечение в стационаре, вторую пациентку отпустили домой.

Ранее также сообщалось о повреждении фасада и остекления здания.

Алина Морозова