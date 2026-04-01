Сечин назвал отрасли, которые получают выгоду от скачка цен на нефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что логистические, транспортные, страховые компании и кредитные организации стали основными бенефициарами роста мировых цен на нефть.

«При этом нельзя переоценивать эффект текущего роста цен на доходы нефтяной отрасли, который в значительной мере нивелируется ростом издержек на фрахт, страхование и конвертацию валют»,— сообщил господин Сечин. Его слова приводит пресс-служба «Роснефти».

Совокупный вклад нефтяной отрасли в бюджет России, по словам главы «Роснефти», в два раза выше показателя нефтегазовых доходов, который рассчитывает Минфин. Он также уточнил, что бизнес-план «Роснефти» на 2026 год основан на консервативных прогнозах, которые включают цену на нефть в размере $45 за баррель.

Скачок цен на нефть произошел после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Вечером 31 марта стоимость фьючерсов Brent установилась на уровне $119. Участники рынка не исключают подорожания нефти до $120 за баррель, а при дальнейшей эскалации — до $130–150 за баррель.

