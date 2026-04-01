Пезешкиан заявил о готовности Ирана закончить войну при гарантии ненападения

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны готовы к завершению конфликта с США и Израилем при условии, что республика больше не будет подвергаться атакам.

«Мы имеем волю к завершению этой войны с соблюдением необходимых условий, особенно гарантий недопущения повторения агрессии»,— сказал господин Пезешкиан во время телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой. Его слова приводит IRNA.

Как добавил президент Ирана, конфликт на Ближнем Востоке стал результатом враждебных и агрессивных действий США и Израиля. Он также раскритиковал Евросоюз в предвзятости, так как американо-израильские атаки стали «грубым нарушением верховенства закона, который, как заявляет ЕС, Европа защищает».

Антониу Кошта в свою очередь сказал, что европейские страны не поддерживали атаки США и Израиля на Иран. Он добавил, что ЕС считает их нарушением международных прав и норм.