Фонд охраны памятников США подаст на Трампа в суд за бальный зал в Белом доме

Национальный фонд охраны памятников истории США подаст на президента Дональда Трампа в суд за строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.

В своей публикации господин Трамп написал, что строительство бального зала не выходит за рамки бюджета и идет с опережением графика. По его словам, объект «строится бесплатно для налогоплательщиков и будет лучшим зданием такого рода в мире».

Как добавил президент США, ему также предъявили судебный иск из-за ремонта Центра Кеннеди, который с декабря 2025 года носит название Трампа—Кеннеди. «Все, что я делаю, это ремонт, уборка, эксплуатация и ”приведение в порядок” здания, которое в течение многих лет ужасно обслуживалось»,— указал он.

В 2025 году Дональд Трамп сообщил о решении на собственные средства и частные пожертвования построить в Белом доме бальный зал вместимостью 900 человек. Изначально стоимость проекта оценивалась в $200 млн, после начала строительства — в $400 млн. Для возведения бального зала снесено восточное крыло Белого дома, которое было построено в 1902 году и расширено в 1942-м. 31 марта суд в США постановил остановить строительство зала до получения администрацией соответствующего разрешения у Конгресса.

