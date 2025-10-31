Дом, который перестроил Трамп

В Вашингтоне все сильнее разгорается скандал вокруг перестройки восточного крыла Белого дома, где по инициативе Дональда Трампа на месте полностью снесенной восточной части главного здания страны должен появиться гигантский бальный зал на 650 гостей. Критики ополчились как против интерьеров и методов строительства, так и из-за его финансирования. Одни заподозрили, что пожертвования на проект от представителей крупного бизнеса не так уж бескорыстны, а другие обвинили президента в игнорировании исторического наследия и попытке оставить на национальном символе личный, монументальный отпечаток. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Один из главных поводов для недовольства — непрозрачный механизм финансирования проекта. Администрация Трампа обещала, что реконструкция будет оплачена частично за счет личных средств президента и частично — пожертвований «патриотов», собранных через специальный траст. И ранее Дональд Трамп сообщал, что уже собрал необходимые средства на финансирование проекта, а его администрация даже опубликовала список доноров, среди которых оказались крупнейшие миллиардеры и влиятельные фигуры США. В частности, упоминались пожертвования от Джеффа Безоса (основателя Amazon), Ларри Эллисона (сооснователя Oracle) и других финансовых титанов.

Однако такая схема вызвала у Конгресса немало подозрений. Законодатели-демократы усомнились в бескорыстных мотивах благотворителей-миллиардеров, потребовав от Белого дома и сторонних компаний объяснений.

Сенатор Адам Шифф и его коллеги захотели увидеть «полный отчет» о том, как оплачивается строительство бального зала, включая условия, предоставленные спонсорам.

«Непрозрачность этой схемы усиливает опасения, что президент Трамп снова продает президентские полномочия физическим или юридическим лицам, включая иностранных граждан и корпорации, заинтересованным в действиях федерального правительства»,— написал Шифф руководителю аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в письме, попавшем в распоряжение The Washington Post. Одновременно с этим Шифф направил запрос в Счетную палату правительства — контрольный орган, осуществляющий надзор за исполнительной властью.

В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Блюменталь написал письма подрядным компаниям, работающим над проектом, с требованием прояснить общественности «стремительно меняющиеся и тайные условия» строительства.

Нарекания вызвало то, что первоначальный план президента по строительству бального зала, объявленный в июле, затем был существенно переигран — как с точки зрения внутреннего убранства, так и по стоимости.

Летом в официальном заявлении администрации президента отмечалось, что новый бальный зал общей площадью около 8,5 тыс. кв. м должен стать «богато оформленным и тщательно продуманным пространством» для приемов вместительностью до 650 человек. Президент выбрал в качестве главного подрядчика архитектурное бюро McCrery Architects, известное своими классическими подходами к строительству.

Согласно рендерингу (визуализированный дизайн) интерьеров зала, бальный зал действительно предлагалось исполнить в классическом монументальном стиле.

Но с таким обилием золота, лепнины и коринфских колонн, что это сразу вызвало сравнения с роскошью личной резиденции президента Мар-а-Лаго и получило от критиков прозвище «Версаль на Потомаке». После этого поползли слухи, что президент планирует назвать зал в честь себя, но американский лидер эти слухи развеял.

Кроме того, поначалу президент утверждал, что стоимость проекта будет около $200 млн. Однако, как это часто бывает с ремонтом, первоначальные планы существенно поменялись. С течением времени стоимость проекта подскочила до $300–350 млн.

Наконец, планировалось, что работы будут «значительно» отделены от основного здания в районе восточного крыла, которое в прошлом было перестроено уже несколько раз, а реконструкция будет проходить при контроле регуляторов и историков «для обсуждения особенностей дизайна и планирования».

В итоге восточное крыло, которое было полностью перестроено при Франклине Рузвельте в 1942 году, было полностью снесено в конце октября.

Но при этом снос был произведен без получения необходимого разрешения от Национальной комиссии по планированию столицы (NCPC), а также нанес ущерб историческому наследию. Сообщалось, что при сносе уже пострадала исторически значимая парковая инфраструктура: уничтожена магнолия супруги президента Уоррена Гардинга — Флоренс и магнолия, которая была специально посажена в 1940-х годах как памятное дерево, связанное с Франклином Рузвельтом. Критики также указывали, что ландшафтные изменения затронули периметр cада Жаклин Кеннеди.

Экс-госсекретарь и бывшая оппонентка Трампа Хиллари Клинтон упрекнула главу государства в «разрушении» национального символа и даже выпустила сувенирную продукцию, посвященную этому событию, с надписью: «Не его дом. Наш дом».

Согласно опросу Washington Post, ABC News и Ipsos, не в восторге от проекта Дональда Трампа остались и рядовые американцы: только 28% поддержали снос крыла, тогда как 56% выступили против.

Впрочем, мнение общественности может и поменяться, что показала история с другой крупнейшей перестройкой Белого дома.

Самая масштабная реконструкция здания была проведена президентом Гарри С. Трумэном с 1948 по 1952 год. К концу 1940-х годов историческое здание оказалось в настолько аварийном состоянии, что Трумэн принял тяжелое решение: снести всю внутреннюю часть, оставив только несущие внешние каменные стены, и построить внутри современный стальной каркас.

Однако даже этот спасительный проект не обошелся без споров. Например, одно из самых известных нововведений — балкон Трумэна (Truman Balcony) на втором этаже Южного портика — вызвало волну критики со стороны архитектурного сообщества. Тем не менее балкон со временем стал одним из наиболее узнаваемых символов президентской власти, прочно войдя в культурный код и историю Белого дома.

