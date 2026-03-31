Определились еще три участника play-off КХЛ

По итогам игрового дня 31 марта определились еще три четвертьфиналиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо» и казанский «Ак Барс», выигравшие свои серии против петербургского СКА, череповецкой «Северстали» и челябинского «Трактора» соответственно с одинаковым счетом 4:1.

Московский ЦСКА на своем льду победил в пятом матче — 6:2. Столичный клуб впервые с 2023 года смог преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. Наставник ЦСКА Игорь Никитин установил рекорд КХЛ по числу побед в матчах play-off в качестве тренера — 91. Прежнее достижение принадлежало Зинэтуле Билялетдинову. СКА во второй раз подряд не смог выйти в четвертьфинал.

«Торпедо» одолело «Северсталь» на выезде — 4:3. В последний раз нижегородская команда выходила в четвертьфинал в сезоне-2022/23. «Северсталь» за всю историю участия в розыгрыше Кубка Гагарина (11 раз) пробивалась во второй раунд лишь однажды — в 2013 году.

«Ак Барс» одержал домашнюю победу в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал Дмитрий Яшкин. В прошлом сезоне челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в серии ярославскому «Локомотиву» — 1:4.

Ранее участие во втором раунде play-off КХЛ себе обеспечило минское «Динамо», которое всухую — 4:0 — победило московское «Динамо». Оставшиеся четвертьфиналисты определятся в противостояниях между уфимским «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом» (счет в серии — 3:2), магнитогорским «Металлургом» и новосибирской «Сибирью» (3:1), омским «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1), действующим обладателем Кубка Гагарина ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком» (3:1).

Таисия Орлова