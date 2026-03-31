Здания Екатеринбурга подсветят синим цветом в поддержку людей с аутизмом

Екатеринбург 2 апреля присоединится к акции «Зажги синим», приуроченной ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма. Вечером центральные улицы и фасады знаковых городских зданий окрасятся в синий цвет, сообщили в департаменте информационной политики региона.

С 20:00 до 23:00 подсветка появится на уличных фонарях проспекта Ленина (от Московской до Бажова) и улицы Свердлова (от Шевченко до Челюскинцев). Также синим будут подсвечены фасады администрации города, театра балета «Щелкунчик», Театра юного зрителя, «Ельцин-центра» и других зданий.

«Синий цвет выбран символом акции не случайно — он означает спокойствие, равновесие и поддержку, привлекает внимание к необходимости изучения расстройств аутистического спектра»,— рассказали в департаменте.

Кроме того, в Екатеринбурге и городах Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. 1 апреля на площадке фонда «Золотое сечение» состоится Всероссийский инклюзивный фестиваль, на котором детские и подростковые коллективы региона представят свои творческие номера.

2 апреля в учебных заведениях пройдут «уроки доброты»: в Екатеринбургской академии современного искусства выступят люди с аутизмом и психологи. В УрГПУ для студентов-дефектологов, логопедов и будущих олигофренопедагогов состоится лекция специалистов Регионального ресурсного центра «Аутизм».

Акция «Зажги синим» проводится в Екатеринбурге с 2016 года при поддержке городской администрации.

Полина Бабинцева