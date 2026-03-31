Американскую журналистку похитили в Ираке

Иракские власти заявили о похищении неизвестными иностранного журналиста. Один из похитителей задержан в результате погони, сообщает итальянское агентство ANSA. По сообщениям иракских газет, похищенная — гражданка США Шелли Киттлсон, работавшая на несколько международных медиа.

Шелли Киттлсон

При этом МВД Ирака не указало никаких подробностей похищения, за исключением того, что оно случилось «вечером». Не были названы ни гражданство, ни пол жертвы, ни СМИ, с которыми он или она были связаны.

Госпожа Киттлсон жила в Багдаде и Италии, сотрудничала с информационной службой Al-Monitor, специализирующейся на новостях о событиях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Кроме того, она была связана с британской вещательной компанией BBC, итальянским агентством ANSA, американскими журналами Foreign Policy и Newsweek. Сообщается, что похищение произошло в центре Багдада.

Причины похищения неизвестны, власти сообщают о том, что продолжают поиски женщины.

Николай Зубов