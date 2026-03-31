«Единая Россия» выдвинет на выборы в Госдуму около 70 ветеранов СВО

Как стало известно «Ъ», партия «Единая Россия» планирует включить в свои списки на сентябрьских выборах около 70 кандидатов, имеющих опыт участия в специальной военной операции. В их число войдут как действующие депутаты, уже получившие боевой опыт и намеренные переизбираться (среди них Герои России Дмитрий Саблин и Адам Делимханов), так и новые лица, для которых это станет первым политическим опытом.

При этом часть ветеранов может использоваться как так называемые «паровозы» — статусные кандидаты, которые после выборов откажутся от мандата.

Другие парламентские партии также заявили о намерении выдвигать участников СВО, однако их число будет значительно меньше. В КПРФ речь идет о 25–30 ветеранах, но попадание на «проходные» места в списках не гарантировано. В ЛДПР и «Справедливой России» подтвердили, что ветераны будут включены в избирательные кампании, в то время как в «Новых людях» пока не определились с этим вопросом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Когда страна быть прикажет с героем».