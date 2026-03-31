Когда страна быть прикажет с героем

«Единая Россия» может выдвинуть на сентябрьские выборы в Госдуму около 70 кандидатов с опытом участия в специальной военной операции (СВО). По данным “Ъ”, речь идет как о депутатах нынешнего созыва, принимавших участие в кампании на Украине (их не менее десятка), так и о полных «новичках» в политике. О намерении выставить ветеранов говорят и в остальных парламентских партиях, хотя фронтовиков среди представителей оппозиции на Охотном Ряду нет, а количество «проходных» мест в их списках гораздо меньше.

О том, что число кандидатов в депутаты с опытом боевых действий в зоне СВО, которые будут баллотироваться в Госдуму от «Единой России» (ЕР), может достигнуть 70 человек, “Ъ” сообщили источники в партии, знакомые с ходом подготовки списка потенциальных участников выборов. По словам одного из них, на карте до сих пор остаются «серые регионы», где конфигурация списка находится в процессе согласования, но общее понимание у единороссов уже есть: «Количество (ветеранов.— “Ъ”) будет стремиться к этому числу». Собеседник подчеркнул, что речь идет не только о новых для Госдумы именах — в их число войдут и действующие парламентарии, которые пойдут на переизбрание, например награжденные «Золотой Звездой» Дмитрий Саблин (Новомосковский одномандатный округ) и Адам Делимханов (Чеченский округ).

В уходящем созыве опыт участия в СВО получили не менее десятка единороссов. Вместе с господами Саблиным и Делимхановым на фронт отправились экс-глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов (Скопинский округ) и первый замглавы того же комитета Бадма Башанкаев (Калмыцкий округ), замглавы и первый замглавы комитета по делам СНГ Александр Бородай и Виктор Водолацкий (оба избрались по списку от Ростовской области), замглавы комитета по вопросам семьи Виталий Милонов (Южный округ Санкт-Петербурга), замглавы комитета по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков (избрался по списку от Челябинской области), а также члены комитетов по защите конкуренции и по делам национальностей Олег Колесников (Златоустовский округ) и Ахмед Догаев (избрался по списку от Чечни). По словам источника “Ъ”, большая часть из них тоже будет претендовать на новый срок. Господа Колесников, Делимханов и Милонов уже заявились на праймериз.

Еще один собеседник сказал “Ъ”, что не все ветераны, которые войдут в список ЕР, обязательно возьмут мандат — некоторые из них могут выступить «паровозами», то есть статусными кандидатами, которые не собираются работать в нижней палате. Например, в таком качестве может баллотироваться тамбовский губернатор, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов, допустил источник “Ъ”. Однако большинство ветеранов все же будут располагаться на «проходных» позициях, добавил он.

Как ранее сообщал “Ъ”, в списки единороссов могут войти не менее десятка Героев России, заработавших это звание на спецоперации: первая женщина с «Золотой Звездой» на СВО ефрейтор Людмила Болилая (Подмосковье), генерал Александр Лапин (Татарстан), полковник Денис Чернавин (Башкирия), подполковник Дашибал Мункожаргалов (Бурятия), старший лейтенант Балдан Цыдыпов (Забайкалье), лейтенант Станислав Кочев (Коми), старший сержант Максим Девятов (Самарская область),сержант Буян Куулар (Тува) и другие (см. “Ъ” от 27 марта). По данным сайта предварительного голосования, на праймериз единороссов уже заявились как минимум 145 человек, помеченных как участники СВО. Это дает «кандидатам в кандидаты» +25% к итоговому результату.

В других партиях тоже обещают выставить на выборы участников СВО. Источник в КПРФ рассказал “Ъ”, что всего в ее список войдут 25–30 ветеранов: 10–12 из них могут баллотироваться по одномандатным округам, а остальные — по спискам. Будут ли среди них те, кто окажется на «проходных» позициях, собеседник “Ъ” предпочел не загадывать, призвав дождаться результатов отбора программы «Народный кандидат» (аналог праймериз) и решения ЦК КПРФ на этот счет.

«ЛДПР будет выдвигать участников СВО на предстоящих выборах — как в Государственную думу, так и на всех остальных уровнях»,— сказала “Ъ” замруководителя Центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Источники “Ъ” в «Справедливой России» также заверили, что партия собирается выставлять ветеранов, причем на «проходные» позиции, но не уточнили их точное количество.

В пресс-службе «Новых людей» заявили “Ъ”, что пока информацией о включении участников СВО в списки не располагают. При этом источники “Ъ” в партии говорят, что такой сценарий вероятен.

Политолог Ростислав Туровский полагает, что и ЕР, и думская оппозиция ориентируются на определенные «квоты» по числу участников СВО: «Понятно, что речь идет не о формальном присутствии в списках (хотя оно тоже будет), а о выдвижении в округах с высокими шансами на победу и на проходных местах в партсписке. Учитывая, что во всех партиях есть влиятельные элиты и депутаты, не заинтересованные в потере мандатов, процесс обещает быть непростым». Поэтому можно ожидать, что не все участники СВО будут иметь стопроцентные гарантии прохождения в парламент, исходя из электоральных расчетов, резюмирует эксперт.

Политолог Константин Калачев считает, что 20% участников СВО среди будущих парламентариев-единороссов — это вполне сбалансированный подход к формированию фракции. «ЕР не только может себе это позволить — это обязательная часть программы. Остальным партиям с большой вероятностью предложат сделать все возможное, чтобы ветераны СВО не сталкивались в округах, да и вообще попросят обойтись без кампанейщины и спекуляций. Для демонстрации поддержки курса и патриотического настроя всем заведомо проходные места не нужны: достаточно одного-трех»,— говорит эксперт.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Степан Мельчаков