ФСБ будет курировать исключение IT-компаний из реестра Минцифры за пропуск VPN-трафика

ФСБ может получить полномочия по выявлению IT-компаний, которые не ограничивают доступ к своим ресурсам через VPN-сервисы, рассказали источники «Ъ». В случае нарушений ФСБ будет направлять требования об исключении таких компаний из реестра аккредитованных IT-организаций Минцифры, что лишит их налоговых льгот, права на IT-ипотеку и отсрочку от призыва.

По словам собеседника «Ъ» на рынке кибербезопасности, признаками VPN-трафика могут быть установленные программы на устройстве, нестандартные протоколы, которые используют VPN, признаки модификации трафика и т.д.

Минцифры также подготовило проект постановления, с которым ознакомился «Ъ». Согласно документу, допускающие VPN-трафик компании также лишатся права на предустановку их приложений на устройства в РФ. Чтобы сохранить право на предустановку своих программ на продаваемые в России устройства, компания должна будет обеспечить невозможность доступа к своим ресурсам при включенном у пользователя VPN.

Это требование коснется ключевых игроков рынка, чьи приложения входят в утвержденный перечень обязательного ПО, включающий магазин RuStore, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», приложения VK и национальный мессенджер Max.

