Запущено прямое авиасообщение между Ярославлем и Нарьян-Маром
В ярославский аэропорт 31 марта прибыл первый рейс из Нарьян-Мара, что дало старт регулярному авиасообщению между городами. Об этом сообщили в правительстве области.
Самолеты будут летать по вторникам и субботам. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Рейсы осуществляет авиакомпания «РусЛайн». Стоимость авиабилетов — от 10,9 тыс. руб.
Губернатор Михаил Евраев напомнил, что с 1 июня будут возобновлены полеты в Пермь. «Также планируем открыть направление в Краснодар и ведем переговоры по Минводам»,— добавил он.