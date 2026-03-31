Запущено прямое авиасообщение между Ярославлем и Нарьян-Маром

В ярославский аэропорт 31 марта прибыл первый рейс из Нарьян-Мара, что дало старт регулярному авиасообщению между городами. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Самолеты будут летать по вторникам и субботам. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Рейсы осуществляет авиакомпания «РусЛайн». Стоимость авиабилетов — от 10,9 тыс. руб.

Губернатор Михаил Евраев напомнил, что с 1 июня будут возобновлены полеты в Пермь. «Также планируем открыть направление в Краснодар и ведем переговоры по Минводам»,— добавил он.

Алла Чижова