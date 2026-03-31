«Исчезновение Йозефа Менгеле» Серебренникова номинировали на Немецкую кинопремию
Фильм «Исчезновение Йозефа Менгеле» режиссера Кирилла Серебренникова номинирован на Немецкую кинопремию за лучший художественный фильм. По числу номинаций лидирует картина Маши Шилински «Звук падения» — ее выдвинули на премию в 10 категориях.
Кадр из фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле»
Фото: Deutsche Filmpreis
В номинации «Лучший художественный фильм» также представлен фильм «Желтые письма» режиссера Илькера Чатака, получивший «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале этого года. Кроме того, среди номинантов — картины «Амрум» Фатиха Акина, «22 полосы» Мии Мейер и «Ах, эта пустота, эта ужасная пустота» Симона Ферхоэвена.
Картина «Исчезновение Йозефа Менгеле» также участвует еще в семи номинациях — «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа оператора», «Лучший художник–постановщик», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучший грим» и «Лучший монтаж звука».
Фильм господина Серебренникова с Аугустом Дилем в главной роли рассказывает историю нацистского врача Йозефа Менгеле, проводившего опыты на узниках Освенцима, который после войны скрывается в Южной Америке.