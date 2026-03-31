В Рыбинске возобновляют работы по созданию пешеходного центра

В Рыбинске с середины апреля возобновятся работы по созданию пешеходного центра. Они начнутся на улицах Стоялой (от Чкалова до набережной), Крестовой (от моста до Стоялой) и Волжской набережной (от моста до Стоялой), сообщили в городской администрации.

Границы пешеходного центра Рыбинска распространяются на Преображенский и Вознесенский переулки, Соборную площадь, Волжскую набережную от моста до улицы Стоялой, улицу Крестовую от Соборной площади до улицы Стоялой.

Работы по созданию пешеходного пространства стартовали в 2025 году с Преображенского переулка: там заменили инженерные коммуникации, смонтировали основание под дорожки и приступили к мощению тротуаров плиткой. К настоящему моменту также закончено обновление водопровода на Волжской набережной и улице Крестовой, а также в Вознесенском и Преображенском переулках. Теперь стартуют работы на тепловых сетях на участках Преображенского и Вознесенского переулков и улицы Стоялой.

«Комплексный подход включает замену всей подземной инфраструктуры, которая, как правило, в исторических центрах находится в плохом состоянии. Всего на трех участках заменят порядка 10 км изношенных сетей тепло- и водоснабжения, что позволит существенно снизить аварийную нагрузку на городское хозяйство и повысить надежность ресурсоснабжения жилых домов и социальных объектов»,— сообщила замминистра строительства и ЖКХ региона Елена Дмитриевская.

После замены подземных коммуникаций начнется комплексное благоустройство, в которое входят мощение плиткой, озеленение, установка новых фонарей и малых архитектурных форм. Для проведения работ в центре ограничат движение транспорта, добавили в городской администрации. С середины апреля общественный транспорт будет двигаться по улице Герцена, сейчас прорабатываются маршруты.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что на благоустройство исторического центра Рыбинска в 2026 году предусмотрено более 600 млн руб.

Алла Чижова