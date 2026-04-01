Из модного дома вынесли икону

Российский производитель косметики Estilab отсудил товарный знак Icone у французской Parfums Christian Dior, использовавшей этот бренд с 1979 года. В последнее время модный дом не пользовался этим наименованием, поэтому его правовая охрана была досрочно прекращена. Исков о «спящих» товарных знаках становится все больше — это связано в том числе с борьбой бизнеса за бренды, связанные с покинувшими российский рынок компаниями, отмечают юристы.

То, что российский производитель косметики Estilab оспорил принадлежавший Parfums Christian Dior товарный знак Icone, “Ъ” обнаружил в картотеке Суда по интеллектуальным правам (СИП). Этот товарный знак принадлежал французскому модному дому с 1979 года — под таким названием на рынок, в частности, выпускался один из оттенков в классической линейке красных помад Rouge Dior. Как рассказали “Ъ” в Estilab, сейчас решение вступило в законную силу. В холдинге LVMH (Moet Hennessy—Louis Vuitton), в который входит Parfums Christian Dior, на запрос “Ъ” не ответили.

Как рассказали в Estilab, компания решила судиться за Icone, поскольку Dior его в последние годы фактически не использовал. Помады Rouge Dior сейчас продаются в российских парфюмерно-косметических сетях, однако названия их оттенков пишутся по-русски. Один из основных брендов Estilab называется похожим образом — Icon Skin. Наличие «спящего» товарного знака мешало компании расширять портфель и регистрировать товарный знак Icon. Под этим зонтичным брендом Estilab собирается запустить линейку средств для волос.

Estilab основана в 2015 году Ириной Амосовой, Юрием Фесенко и Марией Дьячковой. По данным СПАРК, в 2024 году выручка основного юрлица компании — ООО «Эстилаб рус» — составила 1,3 млрд руб., увеличившись почти на 60% год к году. Чистая прибыль по итогам 2024 года выросла на 17%, до 201,6 млн руб.

Бренд Dior ушел из России в 2022 году, как и другие марки, входящие в LVMH (Louis Vuitton, Givenchy, Fendi). Несмотря на это, холдинг занимается охраной своих интеллектуальных прав в РФ. Так, в 2024 году Christian Dior обновил регистрацию своего товарного знака в стране до 2034 года. Российское юрлицо Dior в своей отчетности за 2025 год сообщало, что рассчитывает к 2028 году возобновить работу двух своих флагманских бутиков в Москве — в Столешниковом переулке и в ГУМе (см. “Ъ” от 6 марта).

По российскому законодательству товарный знак считается неиспользуемым, если правообладатель или лицензиат не выпускает продукцию под ним на рынок в течение трех лет, отмечает советник юрфирмы Lidings Ксения Светлова. Parfums Christian Dior в споре за Icone не предоставил доказательств использования этого товарного знака. Как следует из документов СИПа, в деле против Estilab французская компания вообще не заявила возражений по делу и не направила представителей на заседания. Из этого суд сделал вывод, что Parfums Christian Dior в целом неинтересно сохранять этот актив в России.

После ухода с российского рынка многих зарубежных брендов после февраля 2022 года некоторые компании перестали использовать часть марок в РФ. По статистике СИПа, в 2025 году было рассмотрено 551 дело об оспаривании правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием. Примерно в половине случаев иски были удовлетворены, констатирует советник практики разрешения споров Stonebridge Legal Анастасия Сивицкая.

118,9 миллиона долларов составил объем поставок косметики в Россию из Франции в январе—сентябре 2025 года, по данным Comtrade.

Стратегия поведения иностранных компаний в таких спорах различна, отмечает госпожа Сивицкая. Так, Nokia не стала защищать свои права на Nokia Solutions & Networks. А Telefonaktiebolaget LM Ericsson защищала свои права в деле о досрочном прекращении охраны нескольких товарных знаков со словесными обозначениями «Ericsson» («Эрикссон») в отношении «устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции». Но СИП все равно прекратил правовую охрану знаков, поскольку ответчик не доказал ввоз в Россию именно таких товаров.

Parfums Christian Dior мог бы заявить, что не использовал бренд Icone по уважительной причине — например, из-за того, что в стране действуют ограничения на импорт товаров, отмечает патентный поверенный Ирина Озолина. Dior и другие люксовые бренды от возобновления полноценной работы в России могут останавливать в том числе ограничения ЕС на поставку предметов роскоши.

Виктория Колганова