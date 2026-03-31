«Парма» стала последним участником «финала четырех» Winline Basket Cup

Пермская «Парма» на своем паркете со счетом 92:70 обыграла белградскую «Мегу» и гарантировала участие в «финале четырех» Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ. Ранее участие в решающей стадии соревнования обеспечили московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между клубами «Парма» и «Мега»

Фото: Единая Лига ВТБ

Фото: Единая Лига ВТБ

Самыми результативными игроками матча в Перми стали Брендан Адамс и Виктор Сандерс, набравшие по 17 очков. При этом Адамс провел на площадке более 31 минуты, а Сандерс — менее 16. У «Меги» больше всех очков на счету Саво Дрезгича — 15.

«Финал четырех» Winline Basket Cup пройдет в Санкт-Петербурге. 10 апреля пройдут полуфиналы. В них УНИКС встретится с «Пармой», а ЦСКА — с «Зенитом». 11 апреля состоится матч за третье место, 12 апреля — финал.

Арнольд Кабанов