В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориал «Павшим воинам»

Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону на площади Карла Маркса. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официльный сайт Правительства Ростовской области Фото: официльный сайт Правительства Ростовской области

Согласно опубликованной информации, на мемориале планируется отремонтировать покрытия и лестницы. Проект разработало ООО «Ретро-Стиль».

По данным kartoteka.ru, ООО «Ретро-Стиль» учреждено в Ростове-на-Дону. Генеральным директором компании является Анна Марченко, бенефициаром — Елена Рекало. По итогам 2024 года выручка компании составила 8 млн рублей, а чистая прибыль — 856 тыс. рублей.

Наталья Шинкарева