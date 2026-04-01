Сутки замедляют бег

Прирост числа арендодателей на «Суточно.ру» в 2025 году сократился на 10 процентных пунктов год к году. Существенное замедление роста сегмента краткосрочной аренды также заметили в ЦИАН, OneTwoTrip и «Авито Путешествиях». Это связано с начавшимся охлаждением рынка внутреннего туризма и ростом конкуренции.

Количество зарегистрированных на «Суточно.ру» арендодателей в 2025 году увеличилось на 14% год к году, до 151 тыс., объектов размещения — на 18%, до 391 тыс. Такие данные приводятся в консолидированной отчетности АО «Суточно». Темпы роста бизнеса компании замедлились. В 2024 году количество владельцев жилья на платформе выросло на 24% год к году, объектов — на 25%.

Совокупная стоимость сделанных через «Суточно.ру» бронирований в 2025 году увеличилась на 30% год к году, до 63,1 млрд руб., количество проданных ночей выросло на 20%, до 13,8 млн.

Год к году темпы роста сократились на 36 и 28 процентных пунктов (п. п.) соответственно.

О снижении темпов роста говорят и другие крупные игроки на рынке краткосрочной аренды. Количество предложений продолжает увеличиваться, но не так быстро, как раньше, говорит коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина. ЦИАН в годовом отчете указывал на замедление роста выручки от посуточной аренды, хотя связывала это компания со сменой бизнес-модели.

Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов говорит, что в марте 2026 года число объектов в посуточную аренду на платформе выросло на 20% год к году. В 2025 году рост составил 32%, в 2024 году — 48%. В целом в 2026 году объем объектов для краткосрочной аренды увеличится на 8–10%. Руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский говорит, что в марте 2026 года количество подключенных объектов в категории апартаменты выросло на 10% год к году. Годом ранее речь шла о 80%.

Доходность от сдачи в аренду однокомнатной квартиры* в городах-миллионниках в марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Краткосрочная аренда (% годовых) Изменение год к году (п. п.) Долгосрочная аренда (% годовых) Изменение год к году (п. п.) Волгоград 13 без изменений 6 -0,5 Воронеж 12 0,3 5 -0,2 Пермь 12 -0,6 6 -0,8 Омск 11 0,3 6 -0,2 Челябинск 11 -1 6 -1,3 Уфа 11 -0,1 5 -0,2 Ростов-на-Дону 11 0,5 6 -0,4 Самара 11 без изменений 6 -0,1 Новосибирск 11 -0,1 7 -0,2 Красноярск 10 без изменений 6 -0,4 Краснодар 10 0,6 5 -0,5 Нижний Новгород 10 -0,8 5 -0,4 Екатеринбург 10 -0,3 6 -0,6 Казань 8 -1,6 4 -0,5 Санкт-Петербург 7 -1 5 -0,5 Москва 6 -0,9 5 -0,9 Открыть в новом окне *Квартира куплена без ипотеки, загрузка составляет 50% в год при краткосрочной аренде и 95% при долгосрочной. Источник: ЦИАН.

Алексей Попов считает причиной замедления роста сегмента краткосрочной аренды общее охлаждение на рынке внутреннего туризма. Согласно Росстату, в 2025 году совокупное количество гостей в российских средствах размещения увеличилось на 4,1% год к году, до 89,1 млн человек,— рост оказался на 6,9 п. п. меньше, чем в 2024 году. В январе 2026 года тенденция сохранилась, и рост количества гостей замедлился до 3,1% год к году.

Галина Хованская, депутат Госдумы, 15 ноября 2019 года: «То, что называют "посуточной арендой",— неявное предоставление гостиничных услуг».

Спрос на краткосрочную аренду сейчас почти не меняется, констатирует Алексей Попов. При этом растут затраты бизнеса: это расходы на уборку, сервисные услуги, налоги. Столкнувшись со сложностями, часть собственников, по его мнению, перешла к более предсказуемому формату долгосрочной аренды, рассуждает эксперт. Традиционно посуточная сдача рассматривалась как более маржинальная. Но за последний год ее доходность, согласно ЦИАН, сократилась в 9 из 16 российских городов-миллионников. Другим фактором господин Попов считает постепенное снижение на рынке количества новых инвестиционных квартир из-за ужесточения условий по льготным ипотечным программам.

Согласно OneTwoTrip, в 2025 году на долю апартаментов, гостевых домов и меблированных комнат пришлось 12,4% от общего числа бронирований. Рост год к году составил всего 0,3 п. п. Количество оформленных заказов было на уровне прошлого года. Алексей Попов, впрочем, считает, что классические туристы — это лишь 50% аудитории посуточных квартир. Их активность сейчас не растет из-за логистических ограничений внутри страны и снижения темпов роста дохода. Спрос со стороны арендаторов, приезжающих в командировки, для лечения или с личными целями, по мнению эксперта, поддерживает рынок.

Владислава Сакина считает, что рынок краткосрочной аренды пока не достиг предела, но поддерживать темп роста ему становится сложнее. Позитивным трендом она в то же время считает рост качества предложения: на рынке удается закрепиться игрокам, вкладывающим в развитие.

