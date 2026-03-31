Игрок «Ак Барса» Галимов забросил самую быструю шайбу в истории Кубка Гагарина

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов стал автором самой быстрой шайбы в истории play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятом матче серии стартового раунда против челябинского «Трактора» он открыл счет через 7 секунд после начала первого периода.

Предыдущее достижение принадлежало Константину Пушкареву из астанинского «Барыса». Форвард установил рекорд 22 февраля 2017 года в начале серии первого раунда Кубка Гагарина, также поразив ворота «Трактора». Чтобы отличиться, ему потребовалось 11 секунд.

Рекорд КХЛ — если считать и матчи регулярных чемпионатов — у защитника «Локомотива» Александра Елесина. 10 декабря 2017 года он открыл счет игры с уфимским «Салаватом Юлаевым» через 5 секунд после стартового вбрасывания.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. 26-летний Артем Галимов занимает второе место в списке бомбардиров Кубка Гагарина с шестью набранными очками. Он также делит второе место в классификации снайперов турнира с Денисом Гурьяновым из ЦСКА. Лидирует в обеих гонках форвард «Автомобилиста» Даниэль Спронг.

