Минпросвещения оставит школьникам один иностранный язык

Во вторник, 31 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Мах опрос по поводу необходимости обязательного изучения в школах второго иностранного языка. Подавляющее большинство пользователей отреагировали отрицательно: к моменту написания материала количество негативных реакций в четыре раза превышало количество положительных. Поводом для поста стал проект обновленного федерального государственного образовательного стандарта для старшей школы. Он уже одобрен Минпросвещения и должен вступить в силу с сентября 2027 года. Как указывает парламентарий, документ подразумевает изучение второго иностранного языка «наряду с русским языком, родным языком (или государственным языком республики) и первым иностранным языком». Однако изменения не повлияют на подходы к изучению дополнительного иностранного языка — они не будут отличаться от правил, действующих в школах сейчас. То есть изучать второй иностранный язык можно будет по выбору обучающихся на основании заявлений школьников либо их родителей и при наличии в образовательной организации необходимых условий. Это же подтверждают и в пресс-службе Минпросвещения.

Отметим, что в школах сейчас, наоборот, сокращается количество часов, отведенных на изучение даже первого иностранного языка, для этого вносят изменения в базовые федеральные образовательные программы (ФОП; см. “Ъ” от 22 августа 2025 года). Сейчас на изучение иностранного языка в средней школе отводится 510 часов. Они равномерно распределены с пятого по девятый класс по принципу «три урока в неделю». Но к 2026 году этот объем постепенно сокращают до 408 часов, чтобы с пятого по седьмой класс осталось 204, а не 306 часов. Таким образом, в этих классах школы переходят на схему «два урока в неделю», а высвобожденные в результате сокращения часы переносятся на изучение нового предмета — «духовно-нравственная культура России». В ведомстве уверены, что «базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», а изменение объясняют «корректировкой в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени». Выделить дополнительные часы на изучение предмета на углубленном уровне или ввести дополнительный иностранный язык школы могут за счет вариативной части ФОП — распределение часов в рамках этого блока происходит на усмотрение администрации учебного заведения.

Полина Ячменникова