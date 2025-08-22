К вопросу языкознания

С 2026 года количество уроков иностранного языка в 5–7-х классах может сократиться на 1 час в неделю — такие изменения анонсировало Минпросвещения. Ведомство объясняет это «оптимизацией нагрузки и рациональным распределением учебного времени». Освободившиеся часы перейдут новому школьному предмету — «Духовно-нравственная культура России». Опрошенные “Ъ” преподаватели иностранного языка видят главную проблему в перегруженной школьной программе. Для ее освоения не хватает и текущего количества часов, говорят собеседники “Ъ”, а их запланированное сокращение негативно повлияет на самых мотивированных школьников. Преподаватели уверены, что инициатива Минпросвещения лишь добавит популярности репетиторам и платным курсам.

Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к федеральным образовательным программам для средней школы. Основное внимание в документе уделено новому предмету — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). С 2026 года его будут изучать в 5–7-х классах. Ведомство поясняет, что этот предмет вводится по поручению президента — для «формирования у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей» (см. “Ъ” от 29 января).

В 5-м классе ДНКР будут преподавать один раз в две недели, а в 6–7-х классах — раз в неделю. Для нового предмета потребуется 85 учебных часов. Минпросвещения намерено получить их, сократив на треть количество уроков иностранного языка для учеников 5–7-х классов.

В российских школах в качестве основного иностранного языка могут преподаваться английский, немецкий, французский, китайский и испанский. Подавляющее большинство учеников изучают английский — в этом году его выбрали 94,7% выпускников, сдающих ЕГЭ по иностранному языку.

Сейчас на изучение иностранного языка в средней школе отводится 510 часов. Они равномерно распределены с 5-го по 9-й класс по принципу «три урока в неделю». Минпросвещения предлагает сократить общее количество часов до 408 — так, чтобы с 5-го по 7-й класс осталось 204, а не 306 часов. Это позволит школам перейти на схему «два урока в неделю».

«Объем изучения иностранных языков корректируется в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени,— утверждает Минпросвещения в пояснительной записке.— При этом изучение предмета остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане».

Министерство обещает, что «базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов».

Инициатива Минпросвещения увеличит востребованность репетиторов и платных курсов по иностранному языку, «которые и сейчас самые популярные у школьников», говорит преподаватель английского языка из московской школы (попросил не называть его имени). «Без дополнительных занятий невозможно освоить объем знаний, необходимый для сдачи ЕГЭ, не говоря уже о свободном владении языком,— уверен учитель.— С сокращением часов ситуация только ухудшится».

«Существующая школьная программа по английскому языку очень перегружена. На ее освоение нужно, по-хорошему, не три, а шесть часов в неделю,— добавляет преподаватель английского языка Виктория Кучерова.— Изучать требуемый программой объем информации в таких условиях получается только у очень одаренных детей, а их в школах меньшинство».

Госпожа Кучерова видит проблему в существующем подходе к обучению языку в школах: «Учебники написаны по коммуникативному методу, преподавать по которому надо только в небольших группах до восьми человек. Причем у этих учеников должен быть одинаковый уровень языка. В школах же в одной группе иностранного чаще всего около 15 человек, а навыки значительно отличаются». Она отмечает, что закупленные школами учебники по английскому написаны для схемы «три раза в неделю», поэтому изменения потребуют серьезного уплотнения программы и справиться с ней без дополнительных занятий будет еще сложнее.

«Три часа иностранного языка в неделю — это минимальная база, которая позволяет школьнику познакомиться с языком, но не гарантирует высокого уровня,— отмечают в школе английского языка Skyeng.— В теории выучить язык только на школьных уроках можно, но на практике этого хватает лишь для базового уровня. Сокращение часов повышает риски: чем меньше регулярного контакта с языком, тем медленнее развивается навык».

Для уверенного владения и успешной сдачи экзаменов нужно пять-шесть часов иностранного, равномерно распределенных по неделе, говорят в Skyeng, это может быть сочетание школьной программы, дополнительных уроков и самостоятельной практики.

В рамках школьной программы выучить иностранный язык все-таки возможно, считает старший методист лицея НИУ ВШЭ Александр Купцов, но для этого нужна мотивация самого школьника и его родителей, а также сильные одноклассники и преподаватели. «Это не такая уж редкая история. Но классы, где большинству не нужен иностранный и уроки проходят неэффективно, тоже встречаются,— констатирует господин Купцов.— Для языка важна регулярность и практика, поэтому, конечно, чем больше часов в неделю, тем лучше. Сокращение количества уроков, скорее всего, негативно повлияет как раз на этих мотивированных ребят и учителей, которым удается осваивать школьную программу без дополнительных занятий».

Полина Ячменникова