В Евросоюзе призвали готовиться к продолжительным сбоям на энергорынках

Правительствам Евросоюза рекомендовали своевременно подготовиться к «потенциально продолжительным сбоям» на энергетических рынках из-за войны на Ближнем Востоке. Это следует из письма комиссара ЕС по энергетике Дэна Йоргенсена министрам энергетики от 30 марта, с которым ознакомилось агентство Reuters.

«Государствам-членам рекомендуется отложить любое нештатное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов»,— уточняется в письме.

Правительства также призвали избегать принятия любых мер, которые могут привести к увеличению потребления топлива, ограничению торговли нефтепродуктами или снижению производительности европейских нефтеперерабатывающих заводов, сообщает агентство.

Reuters указывает, что закрытие ключевого судоходного маршрута через Ормузский пролив напрямую не повлияло на поставки сырой нефти и природного газа в страны сообщества, поскольку Европа импортирует большую часть этих энергоносителей от поставщиков за пределами Ближнего Востока. Однако Брюссель обеспокоен поставками в Европу таких нефтепродуктов, как авиакеросин и дизельное топливо.

Европейские цены на газ подскочили более чем на 70% с начала американо-израильской военной операции против Ирана, отмечает агентство. Накануне портал Euractiv также со ссылкой на письмо Йоргенсена сообщил, что расходы стран ЕС на импорт горючего выросли на €13 млрд из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая