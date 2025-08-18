Сериалы по растущей цене

Онлайн-кинотеатры за первое полугодие подняли стоимость своих подписок за месяц. Динамика, в зависимости от участника рынка, составила от 50% до 17%. В сервисах говорят о том, что клиенты стали выбирать более дорогие тарифы за счет ассортимента, включающего в себя как сериалы, так и книги или музыку. Однако на этом фоне доходы компаний от предоставления прав на собственный контент и совместные запуски проектов за полгода снизились на 11%.

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитического агентства Telecom Daily о рынке онлайн-кинотеатров в первом полугодии. Из него следует, что почти все представители рынка в первом полугодии значительно повысили цены на свои подписки. У «Кинопоиска» рост год к году составил 33%, до 399 руб. в месяц, Okko поднял цену на 50%, до 299 руб., Kion — на 20%, до 299 руб., также подорожала подписка на Premier (на 33%; 399 руб.) и Wink (17%; 349 руб.). В целом объем рынка онлайн-кинотеатров (без учета сегмента лицензирования и партнерств) за период достиг 73,6 млрд руб., увеличившись на 45% год к году, говорится в исследовании. Платная модель (подписки; sVoD) принесла основную часть выручки — 70,7 млрд руб., 2,9 млрд руб. пришлось на рекламную модель (aVoD).

Сегмент же лицензирования (предоставления прав на контент) и партнерств (выпуск одного проекта двумя платформами) в январе—июне составил 10,2 млрд руб., сократившись год к году на 11%. Большую часть этого направления занимает «Кинопоиск» (29,3%), на втором месте — «Иви» (27,8%), замыкает топ-3 Amediateka (15,8%). Следом идут Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и Start, самую маленькую долю, 3,5%, удерживает за собой Kion (входит в «МТС Медиа»).

Ранее свои данные по рынку в январе—июне представило агентство «ТМТ Консалтинг». По его оценке, объем сегмента онлайн-кинотеатров в целом составил 78,2 млрд руб., рост в сравнении год к году — 40%, сообщали «Ведомости».

В «Кинопоиске» рассказали, что «те подписчики, которые в дополнение к "Плюсу" покупали "Яндекс Книги" или "Больше кино", получили еще одну опцию за те же деньги (399 руб.), а для тех, у кого были подключены обе опции, ежемесячный платеж стал даже меньше — 399 руб. вместо 499». «При этом можно было также купить подписку "Яндекс Плюс" по акции сразу на год, таким подписчикам она обошлась в 249 руб. в месяц»,— отметил представитель сервиса, комментируя рост стоимости подписки. Там также отметили рост доходов от лицензирования контента, не раскрывая деталей.

В Wink говорят о росте доходов от лицензирования оригинального контента в 1,3 раза год к году в отличие от общей ситуации по рынку: «Это связано с большой популярностью таких проектов, как "Ландыши. Такая нежная любовь" и "Фишер. Затмение", на других площадках выходили и другие премьеры — "Челюскин. Первые", "Между нами химия" и другие». Сервис ожидает сохранения тенденции и во втором полугодии за счет выхода ряда больших проектов, дистрибуция которых уже обсуждается с участниками рынка. Сам онлайн-кинотеатр не пересматривал стоимость подписок в первом полугодии, заверяет его представитель, однако его клиенты стали выбирать более дорогие платные предложения с большим количеством контента (каналами, кино, сериалами, музыкой и книгами).

В Kion не комментируют результаты по сегменту лицензирования и партнерств, а также росту стоимости подписки. Впрочем, представитель сервиса отмечает, что за первый квартал число смотрящих пользователей платформы выросло на 14% год к году, а среднее время просмотра на одного пользователя увеличилось на 46%. «Темпы роста выручки в первом полугодии сформированы двумя ключевыми направлениями — подписка на сервис и доход от продажи контента»,— сообщил он. Представитель Premier уточнил, что платформа регулярно проводит акции со сниженной ценой подписки, в частности, этим летом новые пользователи сервиса могли подписаться на него за 99 руб. В Okko и Start отказались от комментариев, в «Иви» не ответили на запрос “Ъ”.

Само сокращение сегмента лицензирования и партнерств опрошенные “Ъ” участники рынка связывают с уменьшением числа новых «громких» проектов.

Так, количество премьер платформ в первом квартале 2025 года сократилось на 40% до 24 новых оригинальных сериалов (см. “Ъ” от 4 апреля). При этом большая часть из них выходила на нескольких платформах одновременно. «Традиционный сезон — осень, возможна активизация — и по премьерам, и по сделкам»,— считает один из собеседников “Ъ”.

Юлия Юрасова