В Ульяновске жителя Свердловской области задержали по подозрению в мошенничестве

В Заволжском районе Ульяновска полицейские задержали 19-летнего жителя Свердловской области, подозреваемого в соучастии в мошенничестве, сообщила во вторник пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

По данным ведомства, в отдел полиции Заволжского района Ульяновска обратились четыре пожилые местные жительницы (1936, 1937, 1947 и 1948 годов рождения), ставшие жертвами мошенничества.

По их словам, 28 марта они ответили на звонки с неизвестных номеров. Звонившие мошенники представлялись сотрудниками прокуратуры и сообщали пенсионеркам о якобы произошедших ДТП, в которых их дочери, управляя автомобилями, сбили детей. Мошенники утверждали, что пострадавшим детям требуются срочные операции, за проведение которых необходимо заплатить крупные суммы денежных средств.

В тот же день две потерпевшие отдали прибывшему к ним курьеру по 100 тыс. руб., а две другие — по 150 тыс. руб. Общий ущерб, причиненный пенсионеркам, составил 500 тыс. руб.

Полицейские по горячим следам задержали 19-летнего жителя Свердловской области, исполнявшего роль курьера. Однако на руках у него было только 15 тыс. руб., остальные деньги он уже перечислил кураторам через банкомат.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Кроме того, следствие устанавливает причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в минувшую пятницу прокуратура Карсунского района Ульяновской области, утвердив обвинительное заключение, передала в суд в Архангельскую область уголовное дело жительницы Самары Кристины Табелевой, которая в качестве курьера участвовала в схемах телефонного мошенничества, лишив жителей Ульяновской и Архангельской областей накоплений на сумму 5,85 млн руб. Кристина Табелева была задержана полицейскими после последнего эпизода мошенничества по горячим следам в поезде, когда она возвращалась в Самару.

Андрей Васильев, Ульяновск