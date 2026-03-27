Жительницу Самары из Ульяновска повезут в Архангельск судить за телефонное мошенничество

В Ульяновской области завершили расследование о телефонном мошенничестве жительницы Самары, сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

По информации ведомства, прокуратура Карсунского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 22-летней нигде не работающей жительницы Самары Кристины Табелевой, обвиняемой в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По данным прокуратуры, обвиняемая действовала в составе группы телефонных мошенников, похитивших у трех жительниц Ульяновской и Архангельской областей более 5,8 млн руб.

Как пояснили «Ъ-Волга» в областной прокуратуре, Кристина Табелева фактически была курьером мошенников, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Сама обвиняемая пояснила следствию, что в мае ей позвонил неизвестный, представившийся доставщиком цветов, который просил сообщить код, пришедший ей в СМС-сообщении. После того как она его сообщила, ей позвонили другие якобы из некоего Росфиннадзора, сообщив, что ее аккаунт на Госуслугах взломан мошенниками (чего на самом деле не было) и теперь ее средства направляют на поддержку террористов, за что ей грозит уголовная ответственность. Далее следующий звонивший представился сотрудником ФСБ, который пообещал уладить дело и оказать спецслужбе содействие, став тайным агентом ФСБ. Не понимая, что все это были звонки мошенников, молодая женщина согласилась на сотрудничество, после чего по присланному ей тексту зачитала на видео «клятву агента» и была уверена, что выполняет спецзадания ФСБ.

Исполняя задания кураторов-мошенников, она в период с конца сентября по 10 октября 2025 года выполнила три «спецзадания». Ездила в Заволжский район Ульяновска, где от обманутой мошенниками аналогичным образом пенсионерки приняла 485 тыс. руб. наличными, назвав пароль «Родня». Затем, также в сентябре, она была направлена в Архангельскую область, где в поселке Русковера Пинежского района приняла от обманутой мошенниками женщины 5 млн руб. наличными. Деньги она отвозила в Москву, где передавала их в условленном месте около аэропорта «сотруднику ФСБ». Себе, по ее словам, она ничего не оставляла, деньги были потрачены только на транспорт и проживание в гостинице. В начале октября Кристину Табелеву «кураторы» направили на новое «задание» в Карсун Ульяновской области, где она приняла от обманутой мошенниками женщины 400 тыс. руб. наличными, назвав пароль «Аврора». После этого «спецзадания» она была задержана сотрудниками полиции в поезде, на котором возвращалась в Самару. Только тогда она поняла, что оказывала содействие мошенникам. Свою вину Кристина Табелева признала в полном объеме, заявила, что раскаивается, и пообещала постараться компенсировать нанесенный ущерб. Решением суда по ходатайству следствия обвиняемая была заключена под стражу. Общий ущерб обманутым гражданам, нанесенный с участием Кристины Табелевой, составил 5,85 млн руб.

В прокуратуре пояснили, что уголовное дело будет направлено в суд в Архангельскую область, туда же будет этапирована и обвиняемая.

Андрей Васильев, Ульяновск