ISU сократил количество прыжков у одиночников в произвольной программе

Международный союз конькобежцев внес изменения в правила одиночного и парного катания на следующий сезон. Новые требования опубликованы на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Количество прыжковых элементов в одиночном катании будет сокращено с семи до шести. Со следующего сезона одиночники смогут исполнять четыре сольных прыжка и только два каскада или один каскад без использования ойлера (перекидного прыжка) и одну комбинацию. Ойлер не будет учитываться при подсчете баллов.

В парном катании будет запрещено исполнять три прыжка в каскаде. Также хореографическая дорожка будет убрана из произвольной программы, вследствие чего сократится число элементов.

Таисия Орлова