Трамп допустил, что Ормузский пролив откроется автоматически

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокированный Ираном Ормузский пролив может открыться автоматически, когда завершатся боевые действия. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, решать этот вопрос должны будут другие страны, а не Соединенные Штаты.

«Моя позиция такова: я уничтожил эту страну. У них не осталось сил, и пусть страны, которые используют пролив, откроют его. Я думаю, тот, кто контролирует нефть, хотел бы открыть пролив», — сказал Дональд Трамп в интервью The New York Post.

Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован Ираном с начала марта в ответ на военную операцию США и Израиля. Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить в этот район корабли, чтобы избавиться от иранской угрозы, но никто не согласился.

Накануне Марко Рубио заявил, что Пентагон разрабатывает варианты действий, чтобы возобновить полноценную работу Ормузского пролива. Сегодня президент США призвал страны, которые нуждаются в поставках нефти через этот пролив, «добывать нефть самим» и «учиться бороться самостоятельно».

