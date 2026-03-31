Главный среди крайних

В возрасте 50 лет скоропостижно скончался Эдуард Кокшаров. Он был, может быть, самым ярким и неординарным игроком в истории отечественного гандбола. За сборную России, которая во многом благодаря Кокшарову одержала самую ценную в своей истории победу — олимпийскую в 2000 году, он забил больше тысяч мячей. Но ничуть не менее важно, как он их забивал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Кокшаров

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В некрологе, который вскоре после того, как стало известно о смерти Эдуарда Кокшарова, опубликовала Международная федерация гандбола (IHF), говорится про «сочетание совершенной техники и острого гандбольного интеллекта».

К этой формулировке — безусловно, правильной и, безусловно, точной — невозможно придраться. Но все-таки она слегка неполная, потому что исключительность левого крайнего сборной России выразить словами невозможно: нужны неизбежно всплывающие в памяти у тех, кто видел Кокшарова в игре, картинки.

Его всегда не составляло никакого труда обнаружить, выделить на площадке. Не потому, что был, как и положено крайним, пониже выступающих в других амплуа двухметровых гандбольных гренадеров. Это была специфика особенного, не имеющего к габаритам никакого отношения, свойства. Примерно так же в футболе: что бы ни происходило на поле, взгляд всегда цепляется за Лионеля Месси, словно он подсвечен отдельно, ярче остальных.

Российский гандбольный волшебник Эдуард Кокшаров, как и волшебник футбольный, завораживал какой-то совершенно необъяснимой легкостью, естественностью, с которой проделывал сложнейшие трюки.

Он парой движений, качнув корпус из стороны в сторону, уходил от вроде бы уже взявших его в плотную коробочку опекунов-гигантов. Он, внешне вообще не напрягаясь, убегал в отрыв, за мгновение умудряясь создать запас в пару метров. Он вслепую отдавал передачи, которые, казалось, обречены были застрять в защитных барьерах, но отчего-то проскакивали сквозь них.

Он зависал над вратарской площадкой, в которую по паркету полевым игрокам запрещено проникать, не менее эффектно, чем в свое время Майкл Джордан возле баскетбольного кольца. Но, может быть, главное — это его броски. Они были всех мыслимых и немыслимых видов и вариаций — например, такие, когда закрученный кистью мяч, ударившись о пол перед уже уверенным, что он уходит в сторону, голкипером — траектория-то очевидная, внезапно радикально меняет направление и ввинчивается в угол.

В сборную России краснодарский уникум Эдуард Кокшаров попал в середине 1990-х годов, когда ему было чуть за двадцать, сразу превратившись в незаменимую для нее фигуру, хотя в то время фигур грандиозных в отечественном гандболе было предостаточно, и с ходу выиграл с ней чемпионат мира, который проходил в 1997 году в Японии.

Важнейшую же победу она одержала чуть позже, уже после того как Кокшаров из краснодарского СКИФа перешел в словенский «Целе», в то время — на рубеже веков — входивший в число грандов европейского гандбола.

Перед сиднейской Олимпиадой 2000 года российская команда котировалась ниже своих наиболее неудобных противников. Шведы обыгрывали ее в финалах обоих предшествовавших Олимпийским играм топовых первенств — и мирового, и европейского.

В Австралии два фаворита тоже столкнулись в решающем матче, и он получился невероятно напряженным. Сборная России все же взяла верх — 28:26, а Эдуард Кокшаров вошел в список ее героев наряду с Андреем Лавровым, Александром Тучкиным, Василием Кудиновым: пять голов и невероятная самоотдача в обороне. Успевал везде — и везде был эффективен и полезен.

Больше на верхушку командной иерархии россияне не взбирались, но Кокшарова с верхушки иерархии персональной никто скинуть не мог. На четырех подряд чемпионатах мира он признавался лучшим на своей позиции. На том, что состоялся в 2001 году, поразил ворота 61 раз — показатель невероятный. Впрочем, ни дриблинг, ни тем более бросок ему не изменяли никогда.

В общей сложности в активе Эдуарда Кокшарова 1100 мячей в матчах за сборную России. Больше ни у кого нет. А в международном рейтинге за всю гандбольную историю его опережают лишь 18 человек. Но у львиной доли из опережающих средняя результативность ниже, чем у Кокшарова с его почти пятью голами за матч.

Эдуард Кокшаров попрощался с карьерой игрока в 2012 году, а тренерской отдавался с такой же страстью, с какой несся на шведов в Сиднее.

Он сменил несколько команд, успев на излете предыдущего десятилетия поруководить уже давно потерявшей прежний блеск, но отчаянно пытающейся его вернуть сборной России, а с недавних пор трудился в Белоруссии, в клубе «Мешков Брест». С ним он выиграл все внутренние титулы, а ушел из жизни во время тренировочного сбора команды. На боевом посту.

Алексей Доспехов