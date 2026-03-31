Трамп заявил, что США не задержатся в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране не продлится долго, но предстоит еще много работы «по нейтрализации их наступления» и любых возможностей для обороны. Вопрос с блокировкой Ормузского пролива, по его словам, должны решать другие страны.

«Мы там долго не задержимся. Мы сейчас их полностью уничтожаем, это полное уничтожение», — заявил президент США в телефонном интервью The New York Post.

Дональд Трамп подчеркнул, что США не только «отбирают ядерный потенциал» Ирана, но и добиваются смены режима в Исламской Республике. «Знаете, сейчас мы имеем дело с совершенно другой группой людей, и они гораздо разумнее, чем раньше, гораздо разумнее. И это и есть настоящая смена режима»,— сказал он.

30 марта Дональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в переговорах с Ираном (с кем именно они ведутся, американские власти не уточняют). При этом в случае провала обсуждений он пригрозил уничтожить все электростанции страны. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что на достижение целей операции — в первую очередь уничтожение ракетной и ядерной программы Исламской Республики — потребуются недели, но не месяцы. США и Израиль начали атаки на Иран 28 февраля.

