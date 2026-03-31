Российские волейболистки-юниорки возвращаются на международные соревнования

Женская юношеская волейбольная сборная России (игроки до 17 лет) выступит на первом с 2022 года крупном международном турнире. Он пройдет с 3 по 6 апреля в итальянском Порденоне. Речь идет о считающихся в волейболе очень престижными соревнованиях Cornacchia World Cup, которые еще называют неофициальным Кубком мира для юношей.

Участие в нем российских волейболисток, которых тренирует Александр Кариков, стало возможным благодаря прошлогодним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Он призвал спортивные структуры отменить санкции в отношении отечественных спортсменов младших возрастов. Этим рекомендациям оперативно последовали обе головные волейбольные организации — Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV). Российские команды в других видах спорта в крупных турнирах пока не играли.

«Мы получили приглашение от организаторов турнира именно для девушек. В прошлом в Италию обычно ездили наши юноши. В 2013 году они в непростом финале смогли завоевать золото. Некоторые спортсмены из той команды, например, Илья Власов, Павел Панков и Виктор Полетаев, сейчас входят в число лидеров уже взрослой сборной России»,— рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, подчеркнув, что выступать сборная России будет под национальным флагом.

«От соревнований ждем в первую очередь информации: на каком этапе находится наш волейбол, как играют зарубежные спортсмены, какие тренды сейчас преобладают у иностранцев. Само собой, хочется получить как можно больше игровой практики, поэтому ставим задачу дойти до финала»,— отметил Александр Яременко.

Он также напомнил о том, что «у международной федерации и Европейской конфедерации волейбола есть сформировавшаяся годами система отбора на ключевые старты»: «Для участия в чемпионатах мира и континента необходимо обязательно участвовать в квалификационных соревнованиях. Сейчас мы ждем разъяснения со стороны FIVB и CEV относительно практической стороны интеграции сборных России и Белоруссии в эту систему, особенно учитывая территориальные принципы и не самое теплое отношение географических соседей».

Наряду со сборной России, в Cornacchia World Cup выступят команды Италии, Румынии, Испании, Португалии, Канады, Индии, Венгрии, Австрии, Люксембурга, Бразилии и Германии.

Арнольд Кабанов