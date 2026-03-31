За пропуск VPN-трафика компании могут лишить права на предустановку приложений

Российские IT-компании, сервисы которых будут доступны через VPN, рискуют потерять право на предустановку своих приложений на устройства в России. Это следует из проекта постановления Минцифры, с которым ознакомился «Ъ».

В перечень программ, обязательных для предустановки на смартфоны и компьютеры, входят приложения VK, «Яндекс.Браузер», RuStore, «Госуслуги» и мессенджер Max.

Источники «Ъ», знакомые с ходом обсуждения, уточнили, что компании также могут лишиться места в реестре Минцифры. Статус аккредитованной IT-компании дает разработчикам существенные льготы: налоговые преференции (ставка на прибыль 5% вместо 25%, освобождение от НДС), пониженные страховые взносы, IT-ипотеку и отсрочку от службы в армии. Сейчас в реестре Минцифры состоит около 20 тыс. участников рынка. Выявлять нарушения и направлять запрос в Минцифры, по словам собеседника «Ъ», будет ФСБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Попросили не випиэндриваться».