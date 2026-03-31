Осужденный за сожжение Корана в Волгограде Журавель нашелся в ульяновской колонии

Сжегший Коран в Волгограде Никита Журавель находится в колонии Ульяновской области, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале. 26 марта родственники осужденного рассказали правозащитникам о его исчезновении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сжегший Коран в Волгограде Никита Журавель нашелся в колонии Ульяновской области

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Написал матери трогательное письмо. Он в колонии Ульяновской области. Пишет, что жив и здоров. Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили). Дату написал в письме 26.03.2026», — написала госпожа Меркачева.

Ранее в СПЧ заявили, что Никита Журавель пропал во время этапирования. Последнее письмо от него мать получила 25 декабря прошлого года из Ульяновска. ФСИН прокомментировала сообщения СМИ об исчезновении заключенного так: «Распространяемая информация о том, что осужденный Журавель „бесследно исчез“, не соответствует действительности». В ведомстве уточнили, что Никита Журавель продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы РФ.

Никита Журавель работал в Волгограде курьером и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. В мае 2023 года он сжег Коран в кустах напротив Соборной мечети и записал это на видео. Позже запись появилась в Telegram-канале «Утро Дагестана».

В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 148 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, хулиганство; приговор вынесли в феврале 2024 года), а также по ст. 275 УК РФ (госизмена; приговор вынесли в ноябре 2025-го).

Марина Окорокова