В Москве побит температурный рекорд 18-летней давности

В Москве 31 марта установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К 15:00 на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +17,5 °C, превысив показатель 2007 года (+17,2 °C).

Окончательное значение рекорда станет известно после 21:00, когда снимут данные с максимального термометра.

При этом в подмосковном Можайске зафиксирован уже третий суточный рекорд подряд: температура достигла +18,5 °C, что на 1,5 °C выше предыдущего значения, установленного два года назад.