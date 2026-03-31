Roblox запускает макияж для аватаров

Игровая онлайн-платформа Roblox, насчитывающая постоянно растущую базу в 144 млн активных пользователей, представила первую коллекцию из более чем 100 предметов макияжа через свой Avatar Marketplace. В нее вошли: тональный крем, тени для век и румяна, наклейки и многое другое. Таким образом пользователи Roblox смогут персонализировать свои аватары. Стоимость косметических средств будет составлять от 30 Robux, что является вымышленной валютой платформы, которую необходимо покупать за реальные деньги — $1 равен 100 Robux. Титульным партнером этого нововведения стала косметическая компания Elf, которая в прошлом году сделала громкое приобретение — компанию Rhode, принадлежащую известной модели Хейли Бибер.

