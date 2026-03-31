На Дону число жителей с впервые выявленным сахарным диабетом выросло почти на 1%

В Ростовской области в 2025 году число людей с впервые диагностированным сахарным диабетом увеличилось на 0,99% по сравнению с 2024 годом. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве здравоохранения региона. Среди заболевших преобладают пациенты от 60 до 80 лет.

Как пояснили в министерстве, в регионе наиболее распространены первый и второй типы диабета. «К основным причинам роста числа случаев сахарного диабета второго типа относятся урбанизация, естественное старение населения, снижение уровня физической активности, увеличение распространенности избыточного веса и ожирения. До 70% случаев сахарного диабета второго типа можно предотвратить»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщал “Ъ”, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по распространению сахарного диабета в России в 2025 году вызывают «серьезное беспокойство», а «болезнь угрожает превратиться в эпидемию». В России сахарным диабетом болеют более 6 млн взрослых и около 65 тыс. детей.

Наталья Шинкарева