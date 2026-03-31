США сняли санкции с трех российских судов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из SDN List три судна под российским флагом. Как сообщило OFAC 31 марта, санкции сняты с контейнеровозов FESCO Moneron и FESCO Magadan, а также сухогруза SV Nikolay.

FESCO Moneron и FESCO Magadan были включены в SDN List в связи с ограничениями в отношении «ПСБ Лизинг», SV Nikolay — из-за связи с попавшей под санкции компанией «Альфа-Лизинг», следует из сообщения OFAC.

FESCO Magadan и FESCO Moneron вместимостью 822 TEU каждый построены в 2003 году в Германии, приняты в состав флота FESCO в 2019 году. Ледовый класс судов (Arc4) соответствует стандартам, необходимым для работы в северной части Охотского моря в зимний период. Сухогруз SV Nikolay построен в Херсоне в 2009 году, дедвейт 7152 тонны, контейнеровместимость — 262 TEU.

Наталья Скорлыгина