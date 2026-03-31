Ростехнадзор начал расследование аварии на «Нижнекамскнефтехиме»

Сотрудники Ростехнадзора работают на месте пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства Андрей Виль.

«Формируется комиссия по расследованию технических причин аварии под председательством руководителя Приволжского управления Азата Мубаракшина»,— сказал господин Виль.

Сегодня на заводе ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв, за которым последовал пожар. По последним данным, погибли два человека, еще 72 пострадали. В жилых кварталах специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.

Холдинг СИБУР, которому принадлежит компания, назвал предварительной причиной ЧП технологический сбой. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.