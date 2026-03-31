Аналитики зафиксировали снижение стоимости аренды жилья в Петербурге

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге за первый квартал 2026 года снизилась на 6-7%. К концу марта средняя цена аренды студий составила 33,2 тысяч рублей в месяц, что на 6% ниже уровня трехмесячной давности. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры подешевели на 7% — до 42-х и 62,4 тысяч рублей соответственно, подсчитали специалисты «Циан.Аналитика».

Наиболее заметное снижение зафиксировано в отдельных районах города. Лидером стал Петроградский район, где аренда за квартал подешевела на 12% — до 81,9 тысяч рублей в месяц. Далее следуют Петродворцовый район со снижением на 11% (до 29,9 тысяч рублей) и Кронштадтский — на 10% (до 36,3 тысяч рублей), сообщают «Ведомости Северо-Запад».

При этом в годовом выражении динамика неоднородная. С конца марта 2025 года аренда студий выросла на 3%, однокомнатных квартир — на 7%, тогда как стоимость аренды двухкомнатного жилья снизилась на 6%.

Матвей Николаев