Условный срок дали доценту воронежского вуза за получение 125 тысяч от студентов

Доцента Воронежского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета признали виновной в незаконном получении 125 тыс. руб. от пяти студентов. По данным следствия, женщина взяла деньги за подготовку и написание выпускных квалификационных работ и оформление положительных отзывов, обеспечивая этим успешную защиту и получение дипломов о высшем образовании без фактической проверки знаний. Об этом рассказали в областной прокуратуре и региональном СУ СК 31 марта. По информации из судебной картотеки, речь идет о 70-летней Ирине Щекиной. Суд назначил ей шесть лет условно с четырехлетним испытательным сроком, конфискацией суммы подкупа и трехлетним запретом на педагогическую деятельность.

Следствие считает, что деньги доцент кафедры психологии получила в период 2019-2022 годов. Действия квалифицировали по статье о коммерческом подкупе за совершение незаконных действий (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы).

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что Ирина Щекина весной 2019 года сама предложила студентке за вознаграждение подготовить квалификационную работу и обеспечить допуск к защите. Девушка согласилась и перевела преподавателю 25 тыс. руб. Выпускница успешно защитилась. После этого доцент повторила незаконную процедуру с еще четырьмя студентами вуза. В судебном заседании Ирина Щекина вину признала.

«Суд учел смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, пожилой возраст, состояние здоровья, положительную характеристику, участие в благотворительности и помощь участникам СВО, а также невысокий размер пенсии»,— пояснили детали приговора в пресс-службе судебной системы региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», осенью прошлого года до суда также дошло уголовное дело о взятках Андрея Сущенко, возглавлявшего кафедру стоматологии детского возраста Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) имени Бурденко. По версии следствия, в 2015–2025 годах обвиняемый, являясь членом диссертационного совета, незаконно получил в общей сумме около 3,7 млн руб. Следующее заседание по этому делу назначено на 22 апреля.

Денис Данилов