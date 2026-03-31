«Ростелеком» опроверг введение «белых списков» для домашнего интернета в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) опроверг сообщения о тестировании «белых списков» провайдерами проводного интернета в Ростове-на-Дону, сообщает «Подъем» со ссылкой на представителей компании. Ранее о введении в городе «белых списков» для домашнего интернета писало издание «Код Дурова».

Как заявили в «Ростелекоме», систему «белых списков» разработали для удобства пользователей при ограничениях мобильного интернета, который могут использовать для управления беспилотниками. «Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся»,— подчеркнули в «Ростелекоме».

В комментарии для РБК «Ростелеком» также сообщил, что провайдеры на юге России могут ограничить интернет помимо «белого списка» сайтов только в случае соответствующего решения Минцифры и Роскомнадзора.

Сегодня интернет-издание «Код Дурова» писало, что один из провайдеров ввел «белый список» в Ростове-на-Дону. Опрошенные изданием пользователи заявили, что на домашнем интернете у них работают только входящие в «белый список» сервисы, а остальные страницы не открываются.

21 марта Telegram-канал Mash утверждал, что провайдеры домашнего интернета в Москве внедряют систему «белых списков». В Минцифры опровергли эту информацию.