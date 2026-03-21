Минцифры назвало фейком сообщения о «белых списках» для домашнего интернета

Минцифры прокомментировало сообщения о внедрении провайдерами домашнего интернета в Московском регионе так называемых белых списков. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк, — заявили в министерстве ТАСС. — При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в ряде регионов России точечно отключается только мобильный интернет».

Проводные технологии не имеют отношения к беспилотным технологиям, поэтому «необходимости в их ограничении нет», добавили в ведомстве.

О внедрении «белых списков» для домашнего интернета в столице сообщил Telegram-канал Mash. В профильном комитете Госдумы заявили, что ничего не знают о внедрении «белых списков» для домашнего интернета, но в целом имеют вопросы к Минцифры.