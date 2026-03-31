Пациентка погибла во время косметологической процедуры в Москве

В частной клинике в Москве пациентка погибла во время косметологической процедуры. Прокуратура начала проверку после произошедшего. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, уточнили в столичном управлении ведомства.

СКР организовал доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следователей, пациентка во время процедуры пожаловалась на плохое самочувствие. Позже она скончалась. Силовики изымают в клинике служебную и медицинскую документацию.

По информации Telegram-канала SHOT, погибшая хотела сделать липосакцию живота. Канал утверждает, что женщине стало плохо после укола анестезии. Предварительно, пациентка скончалась от анафилактического шока.

