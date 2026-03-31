«Одноклассники» помолодели на два поколения

Зумеры захватывают «Одноклассники»: представители соцсети заявили, что приток молодых пользователей с февраля вырос на 20%. На этом фоне изменился контент платформы, что в свою очередь возмутило традиционную аудиторию. Пользователи старшего возраста недовольны появлением коротких видео, мемов и молодежного сленга.

На фоне замедления работы Telegram в феврале в соцсетях завирусились видео, на которых зумеры призывали друг друга заводить аккаунты в «Одноклассниках» — там, например, есть опция просмотра всех посетителей личной страницы. Однако интерфейс платформы пока не кажется удобным, рассказала “Ъ FM” студентка из Санкт-Петербурга Мария:

«Из-за блокировок мы с друзьями решили перейти на какой-нибудь старый мессенджер из "белого списка", который не будет блокироваться. Самым основным вариантом был VK, но он тоже плохо работал. Поэтому выбор пал на "Одноклассники". Сначала — в качестве шутки, ну а потом наша компания из девяти человек зарегистрировалась в этой соцсети, создала аккаунты и группу. Несколько дней мы общались, делились новостями.

Больше всего нам понравились стикеры, которые бабушки обычно присылают внукам из разряда "С яблочным спасом" или "Самого хорошего дня тебе" с большим букетом. Сейчас этот вид связи мы решили оставить на крайний случай, так как пользоваться Telegram все-таки удобнее и привычнее. Хотя в "Одноклассники", например, мы отправляем предупреждение об опоздании на пару в институт».

Пользователи активно ищут альтернативы Telegram уже полтора месяца. Например, в топ российского App Store на прошлой неделе попал южнокорейский мессенджер KakaoTalk. Один музыкальный журналист и вовсе завел канал в таблицах Google. На площадке доступна функция комментирования, и блогер сохранил связь с подписчиками. Впрочем, все это больше похоже на форму протеста, говорит руководитель отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова:

«Это очень неплохой шанс для социальной сети заявить о себе наконец. "Одноклассники" существуют уже достаточно давно, и там действительно есть сложившийся пласт аудитории, которая комфортно общается. Люди более старшего возраста к выходу из зоны комфорта и смене чего-то привыкают достаточно долго. Мы сталкиваемся с тургеневским "Отцы и дети", но пока каких-то запросов рынка не замечаем. Скорее растет популярность Max: клиенты интересуются рекламными возможностями. Все-таки "Одноклассники" и Telegram — это абсолютно разные площадки по смыслам, а также по формированию и потреблению контента.

Поиск альтернативных платформ — это, скорее всего, форма яркого протеста. Таблицы Google — это немножко другой принцип взаимодействия. То же самое, что ходить и раздавать листовки. Туда, где будет наименее просто и комфортно, и перетечет аудитория. С VPN тоже могут возникать сложности. Но какого-то переизбрания короля платформы, я думаю, не будет».

Кроме того, пользователи открыли для себя чаты на «Авито» и в приложении для игры в шахматы. Теперь в соцсетях предлагают обратить внимание на приложения для знакомств — там к тому же гарантируют полную приватность переписки.

Ульяна Горелова