Пресс-службу губернатора Ленобласти возглавил бывший куратор проектов «Единой России»

В управлении пресс-службы губернатора Ленинградской области назначен новый руководитель. Им стал политолог и медиаменеджер, финалист карьерного «Конкурса политологов» АНО «Россия — страна возможностей» Никита Донцов. Ранее он курировал молодежные и электоральные проекты «Единой России», рассказали в региональной администрации.

Никита Донцов возглавил управление пресс-службы губернатора Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Никита Донцов возглавил управление пресс-службы губернатора Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Господин Донцов также работал корпорации «ИнФинТех» предпринимательницы Марии Михайловой. В 2024 году она была кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

По данным «Ъ Северо-Запад», сегодня Никиту Донцова представили коллективу. На должность его выбрали из нескольких кандидатур, среди которых были представители пиара из корпоративного сектора.

Бывший руководитель управления пресс-службы губернатора Ленобласти Екатерина Путронен возглавит комитет общественных коммуникаций. Это ведомство находится в подчинении вице-губернатора по внутренней политике Константина Патраева.

Управление пресс-службы же подчиняется напрямую губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Матвей Николаев