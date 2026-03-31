В Татарстане отозвали инициативу об ограничении «обвинительной информации» в СМИ

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев отозвал проект законодательной инициативы об ограничении распространения «обвинительной информации» в СМИ и публичных источниках. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Документ направили на экспертизу в Совет законодателей при Федеральном Собрании, однако после решения автора Госсовет республики попросил снять его с рассмотрения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что проект не вносился в Госдуму, а находился лишь на стадии экспертной оценки, и призвал коллег более ответственно подходить к законодательным предложениям и избегать популизма.

Проектом законодательной инициативы предлагалось закрепить понятие «обвинительная информация» и запретить ее распространение до вступления судебного решения в законную силу. Документ предусматривал ответственность за публикации, которые могут формировать у аудитории впечатление о виновности — даже с оговорками вроде «предположительно» или «возможно».

Также предлагалось ввести штрафы: для граждан — до 300 тыс. руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для организаций — до 2 млн руб.

Анна Кайдалова