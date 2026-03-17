В Татарстане предложили ужесточить правила публикации обвинительной информации в СМИ

В Татарстане предложили ограничивать распространение обвинительной информации в СМИ и соцсетях до вступления решения суда в законную силу. Соответствующий законопроект внес в Госдуму России Госсовет Татарстана.

Документ предполагает ответственность за публикации, которые формируют у аудитории впечатление о виновности человека или компании — даже если используются формулировки вроде «предположительно», «возможно» или «источники сообщают».

Согласно инициативе, до решения суда допустимы только нейтральные сообщения без намеков на виновность. Также предлагается запретить использовать для внеплановых проверок материалы, полученные незаконным способом. Например, при скрытой съемке или нарушении коммерческой тайны.

За нарушение предлагается ввести штрафы: для граждан — от 100 до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 300 до 700 тыс. руб., для компаний — от 1 до 2 млн руб.

Авторы инициативы объясняют ее необходимостью защиты чести и деловой репутации, а также соблюдением принципа презумпции невиновности.

Анна Кайдалова