Ход боевых действий 31 марта

В Иране после обстрела религиозного комплекса в городе Зенджан четыре человека погибли, 26 пострадали. При атаке на гражданский завод в городе Касре-Ширин на границе с Ираком один человек погиб, восемь пострадали. В Исфахане США сбросили противобункерные бомбы на склад с боеприпасами. Кроме того, был атакован причал Бахман на иранском острове Кешм в Персидском заливе, вышла из строя станция по опреснению воды.

Иран провел серию ответных атак: в Персидском заливе нападению подвергся контейнеровоз, связанный с Израилем. Также КСИР ударил по системам ПВО около Манамы в Бахрейне и по военной базе США в Кувейте. На побережье ОАЭ иранские беспилотники атаковали район дислокации морской пехоты США. У побережья Дубая был атакован кувейтский танкер. В израильском Тель-Авиве после атак госпитализированы восемь человек. В Иордании удару ракеты подверглась авиабаза Муваффак ас-Салти.

Самолеты израильских ВВС возобновили воздушные рейды на южные окраины Бейрута в Ливане и нанесли удары по населенным пунктам Эль-Васита и Дейр-Кифа в пограничном округе Тир.

Американский десантный корабль Tripoli с группой из 3,5 тыс. моряков и морских пехотинцев на борту находится в Индийском океане, сообщило Центральное командование ВС США. Ранее американский президент Дональд Трамп не исключал попытки захвата иранского острова Харк.

