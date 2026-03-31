В Нальчике состоялся всероссийский турнир по длинным нардам для людей с инклюзией

28 марта столица Кабардино-Балкарии стала центром притяжения мастеров одной из самых мудрых и древних игр мира.

При поддержке Сбера Федерация нард Кабардино-Балкарии организовала Открытый турнир по длинным нардам среди людей с нарушением слуха — «Кубок Эльбруса», направленный на развитие интеллектуального спорта в России. В турнире приняли участие почти 100 человек из 12 регионов России.

В рамках спортивно-интеллектуального состязания было проведено семь туров, в результате которых судьи определили четырех победителей среди мужчин и трех — среди женщин. Выигравшие спортсмены были награждены кубками, медалями, грамотами, а также денежными призами.

Хаким Хучунаев, заместитель Управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка: «Сбер всегда активно поддерживает развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни, ведь именно они лежат в основе сильного, сплоченного и успешного сообщества. Особенно ценно, что сегодня мы говорим о спорте для людей с инклюзией — такие инициативы не только укрепляют социальную ответственность, но и формируют атмосферу взаимопомощи, уважения и открытости. Я рад, что в Кабардино-Балкарии подобных проектов становится все больше, и мы гордимся возможностью внести свой вклад в развитие спорта в регионе и создание равных условий для всех жителей. Уверен, что такие события вдохновят участников и всех причастных на новые достижения, а также станут настоящей инвестицией в счастливое будущее нашей Республики».

Анзор Хагундоков, Президент Региональной общественной организации «Федерация нард Кабардино-Балкарии»: «Главная цель "Кубка Эльбруса" — не только выявить сильнейших спортсменов, но и укрепить социальные связи между регионами России, показать, что спортивный азарт и воля к победе не знают физических преград. Для участников с нарушением слуха нарды — это идеальная площадка для самореализации. Здесь важен острый ум, математический расчет и умение читать соперника. Я рад, что именно Нальчик стал площадкой для такого масштабного события».